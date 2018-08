Celstraffen voor inbrekers boekhandel Conscience KOEN MOREAU

05 augustus 2018

09u57 0

De stoutmoedige dieven die in de nacht van 24 op 25 februari 2017 inbraken bij krantenwinkel Conscience naast het politiecommissariaat zijn veroordeeld tot celstraffen.

Acht beklaagden verschenen voor de rechter nadat de politie hun kun arresteren op basis van uitgebreid onderzoek met onder meer ANPR-camera's. Op die manier werd de bende gelinkt aan de inbraak in Lede en gelijkaardige feiten in Geraardsbergen, Ninove, Moerbeke, Moerbeke-Waas en Kruishoutem.

De bende was overigens heel actief in het ganse land. In de provincie Antwerpen waren de criminelen verantwoordelijk voor feiten in Dessel, Geel, Herentals, Herselt, Merksplas, Schilde, Turnhout en Vorselaar. In West-Vlaanderen sloegen ze toe in Diksmuide, Gistel, Lille, Moorslede, Rumst, Torhout, Waregem en Zwevezele. Verder maakten ze nog uitstapjes naar het Limburgse Diepenbeek, Heusden-Zolder, Wervik en Zutendaal. Gingen ze naar Scherpenheuvel (Vlaams Brabant) en Ciney (Namen).

De rechter was dan ook niet mild. De daders werden veroordeeld tot celstraffen van 30 maanden tot 4 jaar. Ze moeten ook heel wat schadevergoedingen betalen. Dagbladhandel Conscience, waar voor ongeveer 25.000 euro werd buitgemaakt, heeft recht op een vergoeding van 33.000 euro. Een bedrag dat de daders helaas niet kunnen ophoesten.