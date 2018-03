CD&V stelt als eerste volledige verkiezingslijst voor 20 maart 2018

02u48 0

In zaal De Kuip werden zondagmiddag alle CD&V-kandidaten voor de gemeenteraadsverkiezingen voorgesteld. Daarmee is CD&V de eerste Leedse partij die vandaag al een volle lijst kan voorstellen. Over de plaatsen is, met uitzondering van de kopman, burgemeester Roland Uyttendaele, nog niks bekend. Onder de nieuwkomers nogal wat vrouwen zoals Griet De Smet, Dorien Melckenbeeck, Raisa De Cuyper, Evelien Nijs en Katrien De Smet. Verder ook alomtegenwoordig: fotograaf André De Grauwe en Klaas Van Limbergen. "Nog voor de zomer zullen we ons definitief programma kunnen bekendmaken", vertelt voorzitter Paul De Winne (KMJ)