CD&V-schepen geeft coalitiepartner veeg uit de pan 23 april 2018

De zwartepiet voor de beperkte ondersteuning van mantelzorgers in Lede wordt door CD&V-schepen Geertrui Van De Velde doorgespeeld naar coalitiepartner Open Vld. "In coalities moeten steeds compromissen worden gevonden. Ik betreur nog steeds dat het budget de bovenhand haalde", reageerde Van De Veld op een vraag naar meer inspanningen door An Van Wesemael (N-VA). "Indien jij na de verkiezingen aan deze kant zit, kan je er op rekenen dat ik jouw voorstel volmondig zal steunen", gaf de schepen nog mee. Het worden voor CD&V en Open Vld duidelijk nog lange maanden tot aan de gemeenteraadsverkiezingen op 14 oktober. (KMJ)