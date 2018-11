CD&V blokkeert gunning voor bouw 48 assistentiewoningen op site Villa Letha KOEN MOREAU

28 november 2018

17u55 1 Lede Burgemeester Roland Uyttendaele (CD&V) blokkeerde tijdens de OCMW-raad woensdagavond in Lede de gunningsprocedure voor de bouw van 48 assistentiewoningen. “Het financieel risico is te groot”, argumenteerde hij. Volgens uittredend OCMW-voorzitter Annelies De Meersman (Open Vld) is dat niet het geval.

De toekomstige verhuis van Open Vld/Lede naar de oppositiebanken zorgt vooralsnog niet voor een betere verstandhouding tussen gemeente en OCMW. Het traditionele CD&V-bastion verhinderde woensdag bij monde van burgemeester Uyttendaele dat het liberale OCMW- bastion voortgang kon maken met de publiek-private samenwerking voor de bouw van 48 assistentiewoningen op de site van voormalig rustoord Villa Letha. Dat dossier sleept al twaalf jaar aan en resulteerde al in honderdduizenden euro’s aan dossierkosten en schadeclaims.

Normale prijzen

OCMW-voorzitter Annelies De Meersman (Open Vld) hield tijdens de OCMW-raad nochtans een stevig en onderbouwd pleidooi. “Een privé-partner wil instaan voor ontwerp, bouw en financiering. Wij engageren ons als OCMW tot het betalen van een maandelijkse gebruiksvergoeding van 700 à 780 euro per één- of tweekamerflat. De kostprijs per flat bedraagt zo gemiddeld 1.321,14 euro per vierkante meter of gemiddeld 128.000 per flat wat zeker marktconform is.”

Voor dat bedrag krijgt het OCMW gespreid over drie bouwlagen 42 eenkamerflats, zes tweekamerflats, zestien ondergrondse parkings, twee liften, een afzonderlijk verhuurbare cafetaria van 175 vierkante meter alsook niet ingerichte ruimtes voor keuken, wassalon en fitness. “Op basis van simulaties vermoeden we dat de inrichting ons ongeveer 135.000 euro zal kosten.”

Flat voor 31,65 euro per dag

Het OCMW becijferde dat een jaarbudget van 546.000 euro toereikend moet zijn om de gebruiksvergoeding, te verwachten onderhoudskosten, poetspersoneel en een seniorenassistent te bekostigen. “We gaan er van uit dat een huurprijs van 846 euro à 949 euro per flat per maand, omgerekend 28,55 euro à 31,65 euro per dag, volstaat om kostendekkend te zijn.”

Burgemeester Roland Uyttendaele (CD&V) ziet dat niet zo. “Het college van burgemeester en schepenen schreef in augustus een brief naar het OCMW met de vraag om, rekening houdend met de integratie van gemeente en OCMW vanaf 2019, zeer zorgvuldig om te springen met geplande uitgaven en beslissingen die een financieel risico inhouden.” Ondanks de unanieme goedkeuring van het dossier voor de assistentiewoningen door alle partijen op 27 maart van dit jaar, hebben toekomstige coalitiepartners CD&V en Groen het nu over een onverantwoord risico.

Onverantwoorde beslissing

“Ik bestelde een studie bij Provis en daaruit blijkt dat er al heel veel assistentiewoningen in de buurt zijn, de verhuurprijzen veel lager zijn dan de bouwkost van 700 euro per flat, het drie jaar duurt voor de verhuur op toeren komt en de bezettingsgraad nooit honderd procent haalt. In die optiek is dergelijke beslissing onverantwoord”, aldus de man. Het ziet er dan ook naar uit dat de nieuwe meerderheid van CD&V, Groen en De Coöperatie het dossier definitief wil begraven.

Beslissing oppositie

Zo ver is het echter nog niet. De burgemeester kon de beslissing enkel – en slechts eenmalig - uitstellen. Na het verstrijken van dertig dagen, kan het OCMW daardoor de beslissing opnieuw op de agenda zetten. Indien Open Vld/Lede de beslissing opnieuw ter stemming brengt, kan ze alvast rekenen op de steun van oppositiepartij N-VA. “Voor ons is de nood aan assistentiewoningen duidelijk. We gaan er ook van uit dat het onze laatste kans is om die tegen dergelijke gunstige voorwaarden te realiseren. Het lijkt ons dan ook een slecht idee om alle voorgaande studiekosten weg te gooien en op de koop toe een schadeclaim te riskeren”, geeft N-VA fractieleider Jan Lievens alvast mee.