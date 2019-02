Carnavalsradio brengt maand lang 'Leedsje Ploatjes’ KOEN MOREAU

05 februari 2019

18u11 2 Lede De startvergadering voor de lancering van de Leedse carnavalsradio was een absoluut succes.

“Liefst 32 carnavalisten kwamen opdagen en iedereen was dolenthousiast”, vertelt radiomaker en initiatiefnemer Ralph Iliano. Het resultaat is een ‘non-stop’-zender met uitsluitend Leedse carnavalsnummers en nieuws verzorgt door Radio Lede. Naast muziek bleken verschillende carnavalisten ook bereid de presentatie op zich te nemen. “De concrete uitwerking moet nog volgen, maar plan is om ‘s avonds gedurende één of twee uur met een of meerdere presenatoren te werken.” Officiële start is op zondag 10 februari. Vanaf dan kan je op de internetradio www.radiolede.be luisteren naar ‘Leedsje Ploatjes’. Dat wordt ook de titel van de gelegenheidszender.