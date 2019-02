Carnaval zonder confetti zorgt voor ontgoochelde kinderen KOEN MOREAU

26 februari 2019

18u50 0 Lede Het confettiverbod in Lede geldt al sinds 2015. Toch bezorgt het heel wat kinderen nog steeds sippe gezichtjes.

“Vandaag werd op school meegedeeld dat confetti ook voor de kindercarnavalsstoeten op vrijdag verboden is en de ontgoocheling was bijzonder groot”, vertelt een ouder. Het verbod werd destijds om meerdere redenen ingevoerd. “De smurrie blijft bij regenweer nog weken op de straten liggen. In het verleden waren er ook klachten van uitbaters van eetkramen en de ceremoniefirma die de notabelen van de stoet vervoert”, motiveerde de gemeente destijds de beslissing. Het verbod geldt overigens niet alleen voor de kindercarnavalsstoeten. Ook tijdens de grote stoet op zondag 10 maart zijn in Lede geen papiersnippers welkom.