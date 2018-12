Carl helpt (jonge) honden op weg met spel en socialisatie: proeven tijdens wintersneukelwandeling op zondag 16 december KOEN MOREAU

03 december 2018

17u17 0 Lede De vzw Spel en Socialisatie van Carl Grooteboer biedt voortaan begeleide spelklasjes en aangepaste trajecten voor honden aan in Smetlede. Op zondag 16 december is er ook een wintersneukelwandeling.

“We zorgen samen met ervaringsgerichte gedragstherapeuten voor een leuk een leerzaam traject waarbij we door samen te spelen de band tussen hond en baasje verstevigen alsook het zelfvertrouwen van de hond op een positieve manier stimuleren”, luidt het. Bedoeling is de lichaamstaal van de hond beter te leren lezen waardoor je gedrag kan inschatten en voorspellen. Naast de klasjes worden ook wandelingen georganiseerd. “Zo is er op zondag 16 december een bewegwijzerde sneukelwinterwandeling die start aan café Roste Mon op Smetlededorp.” Deelnemers kunnen vrij starten tussen 1O en 13 uur. “Graag vooraf inschrijven via info@spelensocialisatie.be met melding van aantal deelnemers.” Meer info: www.spelensocialisatie.be.