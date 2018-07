Cameraschild controleert 15 miljoen wagens in zes maanden Koen Moreau

27 juli 2018

18u35 0 Lede De ANPR-camera’s met nummerplaatherkenning aan de gemeentegrenzen van Erpe-Mere en Lede controleerden de eerste zes maanden van 2018 gemiddeld één wagen per seconde.

Daardoor komt de teller op een indrukwekkend aantal van 14.991.932 voertuigen op 182 dagen, 82.373 per dag of 3.432 per uur. In 26 gevallen werd proces verbaal opgemaakt wegens problemen met inschrijving en/of verzekering. Tevens deden de camerabeelden dienst voor opzoekingen in het kader van 82 lokale onderzoeken en 102 onderzoeken binnen andere eenheden opgestart naar aanleiding van inbraken, diefstallen, aanrijdingen met vlucht en de opvolging van radicalisme.