Camerabewaking aan Markizaatruïne via wifi-netwerk WZC KOEN MOREAU

26 november 2018

17u36 0 Lede Er komt dan toch camerabewaking op de site aan de Markizaatruïne in Lede.

In juni vroeg N-VA daar al naar, maar ondanks het bekladden van de ruïne met graffiti voorbije zomer vonden CD&V en Open Vld dat toen niet nodig. Tot nu. “De consolidatie van het Markizaat kostte 1,12 miljoen euro. Het lijkt ons dan toch een goed idee om drie camera’s met bewegingsdetectie, gezichtsherkenning en nachtvisie plaatsen”, aldus schepen Robert De Mulder (CD&V) tijdens de jongste gemeenteraad. De camera’s zullen ook gebruikt worden om de verlichting aan te sturen. De beelden worden via het wifi-netwerk van het WZC Markizaat opgeslagen zodat vandalen identificeerbaar en aanwijsbaar zijn. Kostprijs wordt geraamd op 10.000 euro. Open Vld is niet overtuigd. “Paniekvoetbal naar aanleiding van één incident zonder duidelijke visie”, luidt het daar.