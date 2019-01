Caféklanten horen brandalarm in gesloten pizzeria en verwittigen hulpdiensten KOEN MOREAU

05 januari 2019

04u55 0 Lede De brandweerposten van Lede en Aalst spoedden zich vrijdag om middernacht naar Oordegemkouter voor een brand in Pizzeria Bruno.

Het brandalarm was er in werking getreden en bezoekers van café Kouterhof die dat opmerkten en meenden rook te zien, belden de alarmcentrale. “Het betrof een probleem met het brandalarm, want we konden geen brand vaststellen. De rook bleek afkomstig van een schoorsteen”, zegt brandweerluitenant Peter Dreelinck. Omstreeks 4 uur moesten de pompiers ook nog naar de Smetledestraat in Serskamp. “Hier had het reservoir van een pelletkachel vuur gevat.” De brandweer doofde het vuur en ventileerde de woning. Niemand raakte gewond.