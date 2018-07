Buurvrouw twijfelt niet en dooft grasbrand met emmers water Koen Moreau

24 juli 2018

11u46 0 Lede Door het krachtdadig optreden van een buurvrouw werd een beginnende grasbrand in de Bresillestraat, dat is een zijstraat van de Bosstraat, in Lede in een mum van tijd in de kiem gesmoord.

De vrouw van een brandweerman op rust verwittigde in eerste instantie de brandweer, maar ging vervolgens zelf aan het blussen met emmers water. Bij aankomst van de vrijwilligers van brandweerpost Lede was het vuur bijna volledig gedoofd. “Een snelle reactie is met deze uitzonderlijke droogte heel belangrijk en kan veel leed besparen”, aldus de toegesnelde brandweermannen.