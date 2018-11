Buschauffeurs negeren verkeersborden en rijden zich vast in kouterwegels KOEN MOREAU

21 november 2018

17u30 2 Lede Een chauffeur van De Lijn die met een gelede bus naar het station van Aalst moest, kwam woensdag net voor de middag hopeloos vast te staan in een landbouwwegel in Smetlede. Enkele uren later reed een andere chauffeur zich vast aan een tractorsluis in Mere.

De chauffeur van De Lijn probeerde woensdag wellicht de wegenwerken aan het dorpsplein van Smetlede te ontwijken. De Binnenwegel naast de apotheek en tandarts bleek helaas niet zo'n goed idee met dergelijk voertuig. Uiteindelijk kwam er een andere bus aan te pas om de passagiers te laten overstappen en kostte het heel wat moeite om de gelede bus uit de kouter te halen. Naast de vertraging en een ontevreden werkgever leverde het alternatief traject de chauffeur ook nog een verkeersboete op. Nogal wat automobilisten proberen - zonder rekening te houden met de verbodsborden - door of rond werken te rijden.

Dat was zonder twijfel ook het geval toen een buschauffeur enkele uren later de werken in de Bosstraat in Mere wou omzeilen door via de wegel in het verlengde van de Koutergatstraat naar de Oudenaardsesteenweg te rijden. Eveneens een slecht idee aangezien die landbouwweg uitgerust is met een tractorsluis.