Burgemeester verlaat eigen gemeenteraad 10 juli 2018

02u49 0 Lede De voltallige CD&V-fractie van Lede verliet gisterenavond de gemeenteraad van Lede. "We kunnen niet langer leven met de hypocrisie van coalitiepartner Open Vld", stelde burgemeester Roland Uyttendaele (CD&V).

Het ontslag van OCMW-raadslid dokter Pedro Brugada bracht de poppen aan het dansen. Brugada staat bij de komende verkiezingen in Oostende op de 'Open Vld'-lijst en moet daar wonen. Aangezien woonplaats een noodzakelijk criterium is voor een politiek mandaat, was ontslag noodzakelijk. "Een goede en correcte zaak, maar ik had ook twee gelijkaardige dossiers verwacht", gaf gemeenteraadslid Marc Boterberg (Lede Vlaams en Zinvol) de voorzet. Boterberg refereerde vervolgens naar de vermeende domiciliefraude van OCMW-voorzitter Annelies De Meersman (Open Vld). Recent verliet ook gemeenteraadslid Freddy Beirens Lede. Dat laatste bleek het struikelblok voor CD&V. "Wij gaan niet langer mee met de inconsequente houding van Open Vld. Ook het ontslag van Freddy Beirens moest op de agenda staan", stelde de burgemeester toen zijn partij na een korte schorsing opstapte.





Op Vld en N-VA na, verlieten alle andere partijen de zaal waardoor de gemeenteraad meteen eindigde. (KMJ)