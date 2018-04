Buitenspeeldag op alternatieve locaties 17 april 2018

02u35 0

De jaarlijkse buitenspeeldag is dit jaar niet te vinden op het gemeentelijk domein Steenberg in Erpe-Mere en evenmin aan het speelplein in Wanzele. Beide plekken zijn wegens werken geen ideaal speelterrein. Daardoor kunnen jongeren tussen 3 en 12 jaar op woensdag 18 april van 13.30 tot 17 uur spelen aan de parking aan de wijk Groendal in Mere. Daarvoor wordt door de sport- en jeugddienst spelmateriaal voorzien. Met stro, zand en grote ballen wordt in Lede van 14 tot 18 uur eveneens voor ideale buitenspeelomstandigheden gezorgd aan sporthal De Ommegang en het speelpleintje langs de Bovenstraat in Papegem. Een beperkt aantal animatoren zal de activiteiten in Mere begeleiden, maar ouders blijven zowel in Erpe-Mere als Lede best in de buurt. Deelnemen is gratis en inschrijven is (KMJ)