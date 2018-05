Bromfietser ernstig gewond na frontale aanrijding 15 mei 2018

Een 18-jarige bromfietser is maandagmiddag rond 12.30 uur ernstig gewond geraakt na een frontale botsing in de Stationsweg in Lede. De bromfietser reed van de Kasteelstraat naar de Kerkeveldstraat, tegen de rijrichting in. Aan de scherpe bocht ter hoogte van het doodlopende straatje Klemendorp, dat naar de parking van zaal De Bron leidt, botste hij frontaal met een Renault Clio die in de tegenovergestelde en correcte richting reed. De bromfietser werd onder begeleiding van een MUG-team naar het ASZ van Aalst gebracht. Volgens buurtbewoners negeren wel meer zwakke weggebruikers op twee wielen de verboden rijrichting. Tot nu toe bleef dat zonder ernstige gevolgen. (KMJ)