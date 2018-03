Breuk in waterleiding 17 maart 2018

Langs de Molenhoek in Smetlede ontstond vrijdagochtend iets voor 6 uur een lek in de waterleiding. Het water borrelde op onder het voetpad. Brandweer en Farys werden verwittigd. Na reparatie was de watertoevoer omstreeks 14 uur weer hersteld. (KMJ)