Breng je verf maar mee: Naaktschilderen in GC De Volkskring KOEN MOREAU

04 april 2019

16u39 0 Lede De koninklijke toneelvereniging Vreugd in Deugd Lede brengt momenteel de voorjaarsproductie ‘Verf’ in GC De Volkskring.

Daarin wordt het verhaal verteld van schilder Jan Vaneyck die zich aan het naaktschilderen waagt, maar gelijktijdig ook een portret moet maken van zijn tante nonneke en een geheime opdracht krijgt van de bisschop. Voldoende materiaal voor tal van misverstanden in deze komedie van Luuk Hoedemakers in een regie van Erik Van Gysegem.

Laatste voorstellingen met Stefaan Verstraeten, Machteld De Smedt, Bea Van Der Sypt, Katrijn De Gendt, Kenneth De Rick, Cheyenne Dannau, Justine Van Rysselberghe, Manuel D’Hoker en Peggy Carael op vrijdag 5 en zaterdag 6 april. Reserveren via 0479/29.29.83 of via www.vidlede.be.