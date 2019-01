Brandweerposten Aalst, Lede, Herzele, Houtem en Wetteren in de weer met stormschade en schouwbranden KOEN MOREAU

09 januari 2019

18u56 0 Lede Een losgekomen dakgoot bezorgde de vrijwilligers van brandweerpost Lede dinsdagavond werk in de Heiplasstraat in Lede. Woensdagavond waren er dan weer twee schoorsteenbranden.

Eentje in Woubrechtegem en eentje in Oordegem. Omdat manschappen van Aalst en Lede nog bezig waren met een autobrand op de E40 werden brandweerwagens uit Wetteren, Aalst en Sint-Lievens-Houtem naar Oordegem gestuurd. Brandweerpost Herzele rukte uit naar de schoorsteenbrand in de Neerwegstraat Woubrechtegem. In beide gevallen bleef de schade beperkt en raakte niemand gewond.