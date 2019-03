Brandweerpost Lede ontving 30-tal oproepen voor stormschade: omgewaaide bomen en losgerukte dakpannen KOEN MOREAU

10 maart 2019

17u34 0 Lede De rukwinden bezorgden de brandweer zondagnamiddag aardig wat werk. In Lede kregen de vrijwilligers een 30-tal oproepen te verwerken.

“Het ging vooral om omgewaaide bomen en losgerukte dakpannen”, vertelt postoverste kapitein Bart Van Hauwermeiren. In Oordegem ging langs Klinkaard een volledig stalen dak van een achterbouwtje de lucht in. Als bij wonder werd niemand geraakt, maar een poging om het gevaarte van de weg te halen door enkele passanten draaide op niks uit.

Op Oordegemdorp moest de brandweer andermaal het ingestorte gebouw beveiligen omdat een deel van het dak verder naar beneden dreigde te komen. Ook het centrum van Lede bleef niet gespaard. Langs de Hoogstraat belandden dakpannen op een geparkeerde wagen. Een trampoline waaide er enkele tuinen verder. In de Blikstraat gingen vlakbij het KSA-lokaal verschillende bomen tegen de vlakte. Een daarvan belandde op een tuinhuis. Een kledingcontainer aan de straatkant ging tegen de vlakte. De jeugdbeweging schrapte haar namiddagactiviteiten.

In de Molenbergstraat raakten een gevel en dak beschadigd. In de Ledestraat in Impe werden eveneens pannen van een dak geblazen en ook langs de Grote Kapellelaan moest de brandweer op enkele plaatsen het dak op om noodherstellingen uit te voeren. Langs de Wichelsesteenweg raakte een veranda beschadigd en in de Reymeersstraat werd vlakbij het kruispunt Prison de kettingzaag bovengehaald om enkele afgebroken takken naar beneden te halen.