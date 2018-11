Brandweerman dooft beginnende autobrand in Hoogstraat KOEN MOREAU

16 november 2018

17u09 0

Een Volkwagen Golf met Nederlandse nummerplaat heeft vrijdag rond 16.30 uur vuur gevat aan het Texaco-benzinestation in de Hoogstraat in Lede. De chauffeur merkte al rijdend de rook op en kon zich op tijd aan de kant zetten. Een brandweerman uit Gent die toevallig voorbij kwam, kon het vuur tijdig blussen. Vrijwilligers van de brandweerpost Lede blusten het motorblok nog na. Door het incident was er extra hinder aan het drukke kruispunt De Ommegang.