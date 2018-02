Brandweer redt katje uit boom 19 februari 2018

02u33 7

Vrijwilligers van brandweerpost Lede hebben zondagochtend een jong katje uit een hoge boom gered in een bosje langs Klinkaard in Oordegem. "Tijdens een wandeling zaterdag hoorden we een katje klaaglijk huilen", vertelt Renske De Bremme. Omdat het dier ondanks aansporingen niet naar beneden kwam en Renske het diertje zondagochtend nog steeds op dezelfde plek aantrof, werd de brandweer gealarmeerd. Met behulp van de ladderwagen haalden brandweerman Philip Arnauts en luitenant Walter Van der Meersche het diertje veilig op de grond. (KMJ)