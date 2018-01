Brandweer kent wel verschil tussen Kerkstraat en Kerkbaan 02u52 0

De brandweerkorpsen van Wichelen en Lede rukten gisteren om 19.50 uur uit nadat een bewoner van de Kerkbaan in Lede explosies in zijn mazoutvuur had gemeld aan de hulpcentrale 100. De dispatching stuurde de ploegen echter naar de Kerkstraat in Serskamp, ruim 6 kilometer verderop. Gelukkig bleek de oproep nodeloos, want met het mazoutvuur bleek niks aan de hand. "Vermoedelijk door paniek had de bewoner een verkeerd adres opgegeven of werd het in alle tumult verkeerd begrepen in de oproepcentrale. Toen ik de oproep zag, wist ik meteen dat het adres niet klopte. De Kerkstraat in Serskamp heeft het opgegeven huisnummer niet", zegt overste Eric Trogh van de Wichelse brandweer. De explosies die de bewoner hoorde, zijn vermoedelijk afkomstig van een slecht werkend vuur, in combinatie met harde wind in de schouw. "We hebben niks vreemds opgemerkt aan het vuur. De man had het nog maar pas gekocht. We hebben geadviseerd om contact op te nemen met zijn leverancier." (DVL)