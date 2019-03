Brandweer dooft brandje, redt vogel en hangt #M omhoog op kerktoren KOEN MOREAU

20 maart 2019

19u24 0 Lede Vrijwilligers van brandweerpost Lede waren woensdagnamiddag met heel wat in de weer.

Rond 14 uur was er een melding van enkele brandende struiken in het wegeltje aan de Beekveldrede tussen Lede en Wanzele. Ongeveer gelijktijdig werden de pompiers opgeroepen om een vogel te bevrijden uit een schoorsteen langs de Leedsesteenweg in Erpe. Na die interventies werd nog een grote #M voor het gelijknamig multimediaal massaspektakel op 3, 4 en 5 mei op de toren van de Sint-Martinuskerk in Lede geplaatst.