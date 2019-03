Brandweer dooft afvalbrandje aan Vogelenzang KOEN MOREAU

27 maart 2019

18u51 2 Lede De - door werken moeilijk bereikbare - brandweerkazerne van Lede vormde woensdag rond 18 uur in de avondspits de uitvalsbasis voor een brandoproep.

Passanten alarmeerden de hulpdiensten voor brandend snoeiafval in een baantje langs de Vogelenzang. Dat vuur was snel gedoofd. De rekening van de interventie volgt wellicht in de vorm van een GAS-boete.