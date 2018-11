Brandje door vergeten broodrooster op kookfornuis KOEN MOREAU

06 november 2018

19u03 4 Lede Een vergissing in de keuken veroorzaakte dinsdagavond omstreeks 18.30 uur een brandje in de keuken van een woning langs de Ouden Heirweg in Oordegem.

De bewoner activeerde een kookplaat waarop nog een broodrooster stond. Die smolt door de hitte weg en dat zorgde voor een prikkelende rook. Gelukkig was er een branddeken in de buurt waardoor het vuur nog voor aankomst van brandweerwagens uit Lede en Aalst onder controle was.