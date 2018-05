Brandende weidepaal 30 mei 2018

02u54 0

Schuin tegenover het wijkschooltje Toverimpe in de Overimpestraat in Lede vatte dinsdagavond iets na 16 uur een houten weidepaal vuur. Vrijwilligers van brandweerpost Lede doofden het vuur. De paal werd nog een poos nageblust om heropflakkeren te voorkomen. Mogelijk vatte de paal vuur door het warme weer of een achteloos weggegooide sigaret. (KMJ)