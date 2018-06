Brandende verlichtingspaal 02 juni 2018

02u53 0

Een kortsluiting in een bovengrondse elektriciteitskabel veroorzaakte donderdagavond rond 23 uur vuurwerk in de Steenstraat in Lede. Passanten alarmeerden de brandweer. Omwille van het elektrocutiegevaar werden specialisten van Eandis opgeroepen. Zij ontmijnden de gevaarlijke situatie. (KMJ)