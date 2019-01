Brand treft bakkerij Mertens: toekomst 90 jaar oude familiezaak onzeker KOEN MOREAU

11 januari 2019

17u03 2 Lede Bakkerij Mertens in de Speurstraat in Oordegem werd donderdagavond getroffen door een brand. “Samen met buurman Ben hebben we het vuur zelf nog vrij snel onder controle gekregen, maar de schade is aanzienlijk”, vertelt bakker Hervé. De zaak is voorlopig gesloten. Mogelijk blijft dat ook definitief het geval.

Toen bakker Hervé donderdagavond per fiets nog een brood ging leveren bij een klant, kreeg hij een telefoontje van zijn echtgenote Helga. “Ze vertelde me dat er brand was aan de aandrijfmotor van onze vriesinstallatie in de onze berging. Op dat moment was ik net ter hoogte van de Wijde Wereld en rook ik ook de brandgeur. Ik wist meteen hoe laat het was”, vertelt de bakker.

Brandblussers

De man spurtte naar huis en ging meteen de vlammen te lijf met twee brandblussers. Dat was helaas niet voldoende. Gelukkig was buurman Ben eveneens toegesneld nadat zijn dochter de rook opmerkte. “Ben haalde meteen een fles butaangas weg naast de brandende aandrijfmotor van onze koelinstallatie.” Met vereende krachten doofden beide mannen uiteindelijk het vuur met emmers water. De manschappen van brandweerposten Lede en Aalst controleerden nadien of alles voldoende gedoofd was. Oorzaak was wellicht een kortsluiting.

Rook- en roetschade

Door de snelle reactie van Hervé en buurman Ben bleef de schade beperkt tot de installatie, wat gesmolten plastic, een door de hitte gebarsten raam en heel veel rook- en roetschade. “Hier werken, is momenteel onmogelijk vooraleer alles grondig door een gespecialiseerde firma gereinigd is”, weet Hervé. “De inhoud van mijn koelcel kan ik grotendeels verhuizen naar twee diepvriezers die hier nog voor de feestdagen stonden, maar een nieuwe aandrijfinstallatie kost al snel 10.000 euro.”

Sluiting

De man vraagt zich ook af of het nog de moeite loont opnieuw op te starten. “Ik ben hier samen met mijn vrouw 26 jaar aan de slag. Ik volgde mijn grootvader Gust en vader Armand op. Die laatste is drie jaar geleden gestorven en geen enkele van mijn drie kinderen is geïnteresseerd in de zaak.” Boos is de man daar niet om. “Ik kan ze geen ongelijk geven, maar op mijn 58ste weet ik wel zeker dat ik niet zoals mijn vader tot mijn 80ste in de bakkerij zal werken.” Vooraleer een definitieve beslissing te nemen, zal Hervé alles eerst eens rustig laten bezinken en alles op een rijtje zetten.