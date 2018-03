Bouw politiehuis start na zomer 14 maart 2018

Het ziet er naar uit dat alle obstakels omtrent de bouw van het nieuwe politiehuis op de grens van Erpe en Lede achter de rug zijn. "We ontvingen onze vergunning en onze politiezone is sinds 14 februari ook eigenaar van de grond, waardoor we eindelijk vooruit kunnen", vertelt een tevreden Hugo De Waele (CD&V), burgemeester van Erpe-Mere en tevens voorzitter is van het politiecollege. De man maakt zich sterk dat de werken zonder verdere obstakels al na het bouwverlof van deze zomer kunnen starten. "Vanaf vandaag wordt een openbare aanbesteding uitgeschreven en kunnen kandidaat aannemers offertes indienen. Half april kijken we die na en maken we een keuze die bekrachtigd wordt op 8 mei." De nieuwbouw langs de Hoogstraat tegenover het Gabriels-benzinestation is meer dan welkom. De huidige kantoren in Lede voldoen absoluut niet aan de moderne vereisten waardoor de politiemensen al enkele jaren vragende partij zijn voor een degelijk onderkomen. (KMJ)