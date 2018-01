Botsing tegen geparkeerde wagens 02u45 0

In de Watermolenstraat in Wanzele is vrijdagmiddag rond 14.30 uur een bestuurder tegen een geparkeerde wagen gebotst. Niemand raakte gewond, maar de schade was vrij aanzienlijk. Beide wagens moesten getakeld worden. In de nacht van zaterdag op zondag werd in de Cauwenbergstraat in Mere een geparkeerde wagen aangereden. De aanrijder hiervan pleegde vluchtmisdrijf en wordt opgespoord. (FEL)