Boomschors vat vuur in voortuin 17 juli 2018

02u43 0

In de Vuystermansstraat in Lede heeft gisteren omstreeks 16.30 uur een kleine oppervlakte boomschors in een voortuin vuur gevat.





Een buur die het geknetter van de vlammen hoorde, kon de bewoonster tijdig waarschuwen. Zij goot prompt een emmer water over de hoop boomschors en liep vervolgens naar binnen om de brandweer te bellen. Een tankwagen van de brandweerpost in Lede werd uitgestuurd om te controleren of de vlammen helemaal gedoofd waren. (KMJ)