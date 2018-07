Boomschors vat vuur in voortuin Koen Moreau

16 juli 2018

18u11 2 Lede In de Vuystermansstraat in Lede vatte maandagnamiddag rond half vijf een kleine oppervlakte boomschors vuur in een voortuin.

Een buur die het geknetter hoorde, verwittigde de bewoonster. Zij goot prompt een emmer water over de schors, liep naar binnen en verwittigde de brandweer. Een tankwagen van brandweerpost Lede werd opgestuurd om te controleren of alles voldoende gedoofd was.