Boom² plant 0,5 hectare nieuw bos 13 maart 2018

In het valleigebied van de Wellebeek in Smetlede werd een nieuw bosje aangeplant. Dat gebeurde op stuk van grond 0,5 are die eigendom is van de Provincie Oost-Vlaanderen en de vereniging Boom². Samen met de partners in het project Gestroomlijnd Landschap Molenbeek - Serskampse beek voor natuurverbindign via waterlopen, werden een 500-tal boompjes geplaatst in de buurt van het voetbalplein van FC Smetlede.





(KMJ)