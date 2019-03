Boom begeeft het in stormwind en valt op nieuwe wagen KOEN MOREAU

10 maart 2019

16u52 0 Lede In het beging van Hoging, vlakbij de verkeerslichten in Oordegem, is zondagmiddag onder invloed van de wind een bijzonder zware tak afgebroken en op een wagen beland.

De tak versperde tot vlak voor de gevel van een woning de volledige straat en bleef half op een haag liggen en was net niet. De Peugeot waarop de tak terecht kwam, was nog maar een goed jaar oud. Door de tak over de straat gebeurde ook nog een klein ongeval toen een chauffeur te laat opmerkte dat de wagen voor hem in de remmen ging.