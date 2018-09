Boete en rijverbod in het weekend voor dronken bestuurder Koen Baten

03 september 2018

Een man uit Lede is door de rechtbank in Aalst veroordeeld tot een

boete van 1.600 euro, waarvan 800 euro met uitstel. P. was onderweg met zijn

wagen naar huis toen hij een alcoholcontrole tegenkwam. De man werd aan de

kant gezet en blies positief. Hij had 1,32 promille alcohol in zijn bloed. De

man kreeg een minnelijke schikking van 1.600 euro aangeboden door de politie,

maar betaalde die te laat waardoor hij vandaag toch voor de politierechter

moest verschijnen. “Het was zeker niet zijn bedoeling om te laat te betalen en

ik vraag om hiermee dan ook rekening te houden”, aldus de advocaat van de

beklaagde. Naast de boete met uitstel, kreeg de man ook nog een rijverbod

van twee weken, dat mag hij in de weekends ondergaan.