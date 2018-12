Boekhouding De Ras ontvangt vervalste email om geld over te maken KOEN MOREAU

06 december 2018

17u26 8 Lede Medewerkers van de boekhouding van firma De Ras uit Lede hebben donderdag een e-mail van hun zaakvoerder ontvangen met de vraag dringend 91.000 euro over te maken. Het ging om een valse e-mail en dus een poging tot oplichting.

“Een medewerker antwoordde met een overzicht van onze rekeningen en hun saldo. Deze e-mail is nooit bij mij aangekomen en de vraag tot betaling kwam evenmin van mij”, aldus zaakvoerder Lynn De Ras. Gelukkig nam de medewerker ook nog mondeling contact op. “Daardoor konden we de poging tot oplichting meteen doorprikken.” Criminelen gaan steeds creatiever te werk om geld te stelen. In naam van een hoge verantwoordelijke aan medewerkers vragen een dringende betaling uit te voeren is daar één van. “Ik kan iedereen alleen maar aanraden voorzichtig te zijn met de financiële gegevens die men op mail zet”, aldus De Ras.