Boekenhuisjes moeten lezen stimuleren: boeken om mee te nemen KOEN MOREAU

20 november 2018

18u40 0 Lede De bibliotheek van Lede heeft er zes mini-uitleenpunten bij. In elke deelgemeente hangt voortaan op een publieke plek een boekenkast waaruit mensen vrij boeken mogen nemen.

“De ‘little free library’s’ zijn in de Verenigde Staten en andere landen een groot succes waardoor we dit op aangeven van Davidsfonds Lede ook bij ons willen proberen”, vertelt hoofdbibliothecaris Raf Ermens. Concreet werd in elke deelgemeente een boekenhuisje een 40-tal boeken voor jong en oud, strips, thrillers, romans en informatieve boeken opgehangen. “Bedoeling is dat mensen volgens de kringloopgedachte boeken kunnen nemen en geven.” Om alles in goede banen te leiden werd voor elk boekenhuisje een peter of meter aangesteld.

De boekenkasten zijn te vinden in:

Oordegem: speelpleintje Hazel (meters Els Coessens en Agata Budzisz)

Papegem: Kerk (meter Clairette Librecht en Davidsfonds Lede)

Lede: Kantientje Nachtegaallaan (meters Joan Goevaerts, Lilyane Annaert en peter Davy Coppens)

Impe: Dorp (meters Hilde Peirlick en Lisette Schuddinck)

Wanzele (meters Hilde Bosman, Hilde Peirlinck en Radio Lede)

Smetlede: Schildekensstraat, aan de geboorteboom voor het voetbalplein (meters Ann De Winne, Joan Goevaerts en Agata Budzisz)