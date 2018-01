Bobsleester An Vannieuwenhuyse naar Winterspelen 02u26 0 KMJ An Vannieuwennhuyse.

België mag met twee bobslee- teams naar de Olympische Spelen Winterspelen in Zuid-Korea en dat is goed nieuws voor de Leedse bobsleepilote An Vannieuwenhuyse (26). Samen met Sopie Vercruyssen plaatste Vannieuwenhuyse, van opleiding kinesiste, zich net in het Zwitserse Sankt Moritz-Celerina. Een mooi gevolg van het halftijds sportcontract dat Vannieuwenhuyse kreeg van Sport.Vlaanderen (het vroegere Bloso, red.) voor het Be Gold-project van het Olympisch Comité om jonge sporters ondersteunen voor de Spelen. Daardoor kan de bobsleester voor het eerst aantreden voor de Spelen. Die lopen van 9 tot 25 februari. (KMJ)