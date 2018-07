Bloemen krijgen ’s nachts water Koen Moreau

24 juli 2018

12u22 0 Lede De bloemenhangers op de verschillende dorpspleinen van Lede worden tegenwoordig ’s nachts gesproeid.

“Voor deze verfraaiingen werken we samen met een externe firma en die is gezien de hittemaatregelen overgeschakeld op nachtelijke besproeiingen”, vertelt schepen van Openbare Werken Robert De Mulder (CD&V). De gemeentediensten halen hun water momenteel op bij het waterzuiveringsstation van Aquafin in Hofstade. “Voor 150 euro per maand mogen we daar zoveel water afnemen als nodig.”