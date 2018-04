Bloedafnames 05 april 2018

Iedereen die minstens 18 jaar jong is en niet ouder dan 71 kan het Rode Kruis helpen door bloed te doneren. Dat kan op dinsdag 10 en woensdag 11 april van 18.30 tot 21 uur in Zaal De Bron langs de Kerkevijverstraat in Lede. Op dinsdag 17 april zijn er ook bloedafnames in het ontmoetingscentrum aan de bibliotheek op Oordegemdorp. (KMJ)