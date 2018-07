Bloedafnames 13 juli 2018

De nood aan bloed is tijdens de zomermaanden steeds groot. Om die reden neem het Rode Kruis op dinsdag 17 juli van 18.30 tot 21 uur bloed af in het ontmoetingscentrum van Oordegem. Iedereen tussen 18 en 71 jaar is welkom. (KMJ)