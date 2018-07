Bingo bij Just Niet 03 juli 2018

03u00 0

Carnavalgroep LKV Just Niet speelt Bingo. Op zaterdagavond 7 juli kan je om 20 uur meespelen in zaal Hoop In De Toekomst langs de Nonnebosstraat in Wanzele. Voor twee superronden betaal je 3 euro. Daarmee maak je kans op een koelkast, Led TV, droogkast, stoomgenerator, all in one printer, combi microgolfoven en ander moois. Kaarten bij de leden. (KMJ)