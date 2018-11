Bijzonder magere start voor Lede carnaval: het begin van een langzame dood? KOEN MOREAU

13 november 2018

18u49 0 Lede Is er nog een toekomst voor carnaval in Lede? Die vraagt stelt zich na de startviering van carnaval op 11 november in Huize Moens waar opmerkelijk minder carnavalisten kwamen opdagen. Ook cultuurschepen Elke Meganck (CD&V) gaf verstek.

“Nog twee of drie jaar en het is hier gedaan”, lieten enkele oudgedienden optekenen. Vooral het ontbreken aan locaties om aan wagens te werken doet pijn. Enkele grote groepen kunnen daardoor volgende stoet al niet meer uitpakken met hun gebruikelijke wagens. “De weinige locaties die we vinden zijn gewoon onbetaalbaar”, luidt het. Dat carnaval niet echt meer gedragen wordt, bleek ook al tijdens de verkiezingen. Een poging om het Leedse carnaval – en bij uitbreiding het Leedse verenigingsleven – te herwaarderen door met de PVC (Partij van Carnavalist) naar de kiezer te trekken eindigde op een sisser. Met 1,8% van de stemmen werd de kiesdrempel niet gehaald. Ook de verkiezingen volgend jaar voor de titels van prins, Miss Bette, Bierventje, jeugdprins en jeugdprinses lijken weinig spannend te worden met voor elke eretitel slechts één kandidaat. De voorbije jaren kon Lede nochtans steeds uitpakken met een 13-tal plaatselijke groepen die stuk voor stuk het beste van zichzelf gaven. Indien die trend zich doorzet en er een oplossing komt voor de huisvestingsproblemen van enkele groepen is een doorstart niet uitgesloten. Alle hulp is dan ook welkom.