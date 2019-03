Bierventjes van voorbije twintig jaar verenigingen zich: nieuwe carnavalsorde is geboren KOEN MOREAU

08 maart 2019

15u44 0 Lede Na het prinsenhof en de Orde van de Hovaardige Boer heeft Lede er met De Orde der Bierventjes een nieuwe carnavalsorde bij. Die verenigt alle bierventjes van de voorbije twintig jaar.

In de stoet die zondag door de straten van Lede trekt, zal voor de twintigste keer een bierventje of -vrouwtje present zijn. In 1998 werd die voor het eerst verkozen en sindsdien zorgt de Orde van de Hovaardige Boer met harde werker Leon Van den Berghe elk jaar voor dit fijne en laagdrempelig initiatief. “En om onze waardering te tonen en omdat we intussen toch al met een aantal zijn, besloten we na menig debat tussen pot en pint ons als nieuwe carnavalsorde te verenigingen”, licht Christophe Ponnet toe.

Voor Ponnet wordt het overigens nog een moeilijk keuze aangezien hij als ex-prins carnaval zowel deel uitmaakt van het Prinsenhof, de vereniging van alle ex-prinsen van Lede, en de nieuwe opgerichte Orde der Bierventjes. “Gelukkig ben ik de enige in dat geval”, lacht hij. De bedoeling van de nieuwe orde is duidelijk. “We willen de bierventjesverkiezing ondersteunen, stimuleren en laagdrempelig houden zodat iedereen in aanmerking komt voor deze carnavalstitel.” Iedereen is weliswaar relatief. Een goed bierventje of -vrouwtje moet stevig kunnen drinken, maar moet ook zijn of haar kennis bewijzen over Lee en het Leeds carnaval.