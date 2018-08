Biertje Smitteletha heeft er een blond zusje bij KOEN MOREAU

31 augustus 2018

14u52 2 Lede Bart De Wolf van brouwerij Basanina lanceert dit weekend ter gelegenheid van Smetledekermis een nieuw Smitteletha-bier.

Om het duizendjarige bestaan van Smetlede te vieren, brouwde de man vorig jaar een amberbier. “Maar om mijn pallet volledig te maken, voeg ik nu graag een blonde variant van 5,5° toe”, vertelt De Wolf.

Het aantal biertjes dat de man intussen fabriceert in de microbrouwerij bij hem thuis is stilaan indrukwekkend. In enkele jaren lanceerde hij al Père Glorieux met een blonde, bruine en Tripel variant, Saison de Lucien, de amberkleurige Smitteletha, het winterbier Père Totale en recent nog De Kleinen.

“Het is leuk om nieuwe smaken te brengen en in te spelen op wat de mensen zoeken. De blonde Smitteletha is niet toevallig een ideaal alternatief voor de pilsdrinker die ook eens een lekker bier wil proeven.” Het nieuwe bier testen kan tijdens de kermis in het brouwerscafé, Kapellenhoek 30 in Smetlede.