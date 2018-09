Bezoek eens Wanzele KOEN MOREAU

05 september 2018

18u39 0 Lede In navolging van ‘Bezoek eens Impe’ en ‘Bezoek eens Smetlede’ doet de Culturle Raad van Lede dit jaar voor Open Monumentendag van 10 tot 18 uur Wanzele aan.

Daar is een tentoonstelling door Wanzeelse kunstenaars, een filmvoorstelling door de Wanzeelse kineasten, een projectie in de Sint-Bavokerk en een wedstrijd voor kinderen. Gratis deelname en infobrochure in de ontmoetingscentrum van Wanzele.