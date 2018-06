Bezoek aan brandweer 13 juni 2018

Gezinsbond Impe gaat op woensdagnamiddag 20 juni op bezoek bij brandweer Lede. Kinderen van 3 tot 7 jaar maken van 14 tot 17 uur kennis met de radiokamer, kleedplaatsen en brandweerwagens. Echte durvers mogen in de korf van de ladderwagen of een masker met ademlucht proberen. Deelnemers betalen 5 euro (leden 3 euro).





Inschrijven kan tot 13 juni via 053/80.19.21 of chris.vandermeersch@telenet.be. (KMJ)