Bestuurster vertrekt met aangedampte ruiten en rijdt zich vast op sporen: trein kan maar net stoppen KOEN MOREAU

03 januari 2019

22u51 0 Lede Op de Wichelsesteenweg in Lede kon een treinbestuurder donderdagavond omstreeks 21.45 uur maar nipt een aanrijding met een wagen op de sporen vermijden.

De bestuurster van die wagen was vertrokken met aangedampte ruiten en sloeg te vroeg af om naar de Wichelsestraat te rijden. Haar Renault Scenic kwam daardoor geblokkeerd te zitten op de treinsporen. De bestuurster maakte zich uit de voeten, maar net op dat moment kwam een trein in de richting van Aalst aangereden. Die minderde gelukkig al vaart om halt te houden in het station van Lede waardoor de alerte machinist net op tijd een noodstop kon maken. De trein kwam op amper tien meter van de wagen tot stilstand. Niemand raakte gewond en de wagen kon snel worden weggetakeld waardoor de trein na ongeveer 40 minuten zijn traject verder zetten. Een andere trein richting Brussel werd omgeleid en een trein richting Gent liep door het voorval ongeveer 30 minuten vertraging op. Door het ongeval was de drukke spooroverweg van de Wichelsesteenweg een tijd gesloten. Dat zorgde voor beperkte hinder.