Bestuurster terecht voor dronken ongeval 15 mei 2018

E.D.B. stond gisteren in de rechtbank van Aalst terecht nadat ze onder invloed van alcohol op 1 februari 2017 een jonge voetganger van het zebrapad had gemaaid. De feiten speelden zich af in de Ommeganglaan in Lede. Even verderop met de hoek van de Katstraat in Lede knalde ze met haar auto tegen een boom. Haar wagen raakte zeer zwaar beschadigd. De voetganger zelf raakte bij het ongeval slechts lichtgewond. Haar rijbewijs werd toen onmiddellijk vijftien dagen ingetrokken. "Het is absoluut geen sympathiek dossier natuurlijk, maar mijn cliënte heeft zich na het ongeval meteen laten behandelen en heeft haar les wel geleerd", zegt advocaat Kjell Verleysen. De vrouw zelf riskeert een fikse boete en een rijverbod van enkele maanden. Politierechter Mireille Schreurs doet uitspraak in de zaak op 24 mei. (KBD)