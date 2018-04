Bessenstruiken in je tuin 03 april 2018

02u34 0

Volkstuin Lede helpt samen met tuinbouwleraar Guy De Kinder tuiniers op weg met de teelt van bessenstruiken. Op zaterdagnamiddag 7 april gaat de gewezen tuinbouwleraar uit Melle dieper in op aanplanten, snoeien, bemesten, vermeerderen, ziekten en plagen van klassieke bessenstrijken. Wie aalbessen, stekelbessen of frambozen uit eigen tuin wil of raad wil voor al bestaande struiken, is op zaterdag 7 april van 14 tot 17 uur welkom in zaal De Bron, Kerkevijvestraat 19a in Lede. De toegang is ook voor niet-leden gratis. (KMJ)